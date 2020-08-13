 على إثر البيان المشترك مع إسرائيل.. فلسطين تستدعي سفيرها من الإمارات - بوابة الشروق
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على إثر البيان المشترك مع إسرائيل.. فلسطين تستدعي سفيرها من الإمارات

رياض المالكي
رياض المالكي
هديل هلال
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:23 م

أعلن وزير الخارجية والمغتربين بفلسطين رياض المالكي، استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات بشكل فوري، بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

وأوضحت «الخارجية الفلسطينية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أن الاستدعاء جاء على إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

 

الوزير د. المالكي : استدعاء سفيرنا لدى الإمارات اعلن وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي انه وبناءً على تعليمات...

Posted by ‎وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية‎ on Thursday, August 13, 2020

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