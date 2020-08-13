أعلن وزير الخارجية والمغتربين بفلسطين رياض المالكي، استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات بشكل فوري، بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

وأوضحت «الخارجية الفلسطينية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أن الاستدعاء جاء على إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.