قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، إن مصر لا توجد بها مُسطحات غابات كما هو الحال في الجزائر والمغرب، وذلك في معرض إجابته على مدى الخطر الذي يُهدد المنطقة من جرّاء التغيرات المناخية، والتي تسبّبت في حرائق مدمرة بالجزائر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن مصر ضمن المنطقة من تونس إلى لبنان هي مناطق قاحلة، تضم مساحات صحراوية يُخرج منها غطاء نباتي قصير، وبالتالي لا تحدث حرائق كما يحدث حاليًّا في الجزائر وتركيا واليونان وإيطاليا.

وأوضح أن هذه الدول مطيرة وبها غابات، وتوجد تحت الأشجار بعض الأوراق الجافة وإذا وُجدت أسفلها ورقة رطبة، ينبعث غاز الميثان، وفور اختلاطه بالأكسجين تندلع النيران، التي إذا أمسكت بشجرة تنتقل كالهشيم في بقية الأشجار.

وتابع: "هذا الأمر معروف في كل الغابات على مستوى العالم مثل الولايات المتحدة وكندا وتركيا وإيطاليا والصين التي شهدت أيضًا ظواهر مناخية عنيفة مثل الأعاصير والسيول على نحو غير معتاد".

يُشار إلى أن دول حوض البحر المتوسط من تركيا إلى تونس تشهد حاليًا أعلى درجات حرارة منذ عشرات السنوات، في وقت حذرت فيه لجنة المناخ بالأمم المتحدة من أن العالم بات قريبا بشكل خطير من سخونة مفرطة.