 الفيحاء يفوز على الخليج في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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الفيحاء يفوز على الخليج في الدوري السعودي

د ب أ
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 12:57 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 12:57 ص

فاز فريق الفيحاء على ضيفه الخليج 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وأنهى الفيحاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ريكاردو ريلر في الدقيقة 13 وفاشيون ساكالا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الفيحاء الهدف الثالث عن طريق سلطان مندش في الدقيقة 76 من ركلة جزاء قبل أن يسجل الخليج هدف تقليص الفارق في الدقيقة 87 عن طريق هشام حسين آل دبيس.

وحصد الفيحاء أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل الخليج بلا رصيد.


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