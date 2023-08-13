إلهام شاهين تكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية

انطلق المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما، الذي يعقده القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر، الذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين، بحضور الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.



وكشفت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، عن باقي أعضاء اللجنة، وهم: الفنان كريم عبدالعزيز، والكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج كمال عبدالحميد، والناقد الفني طارق الشناوي.



وانطلق المؤتمر بحضور مجموعة من الفنانين، هم نجلاء بدر وأحمد سلامة وإيهاب فهمي، وأيمن عزب، وعزوز عادل.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المكرمين بالدورة الثانية، وقائمة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية، والموعد النهائي للمهرجان، والكشف عن قائمة أعضاء لجنة التحكيم كاملة.



وتشهد الدورة الثانية الاحتفال بمرور 60 عاماً على صناعة المسلسلات المصرية، كما يتم الاستمرار في تكريم شيوخ المهنة، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الثانية العديد من المفاجآت.