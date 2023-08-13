السعودية تعين أول سفير لها لدى السلطة الفلسطينية

عينت المملكة العربية السعودية لأول مرة سفيرا لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت.

وذكرت "واس": "سلَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي".

وأضافت أنه "جرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد، في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري".

وتابعت: "عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".