قالت الفنانة نيللي كريم، إن مسرحية «السندباد» هي أولى تجاربها المسرحية، مشيرة إلى أن المسرح ليس جديدًا عليها تمامًا، خاصة وأنها كانت عضوًا في فرقة باليه أوبرا القاهرة بدار الأوبرا المصرية.

وأعربت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، على هامش كواليس مسرحية السندباد، عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية «السندباد» مع النجم كريم عبد العزيز، الذي وصفته بـ«المحبوب من كل الناس».

وأوضحت أن تجربة المسرح تختلف عن الدراما والسينما في تفاعل الممثل مع الجمهور بشكل مباشر، مضيفة أن كل عرض مسرحي يكون مختلفًا عن سابقه؛ نتيجة إضافة بعض اللمسات الفنية الجديدة والإفيهات المختلفة؛ وهو ما يضفي على المسرحية طابع التجديد في كل مرة.

وذكرت أنها قدمت معظم أنواع الأعمال الفنية، إلا أن الأفلام الرومانسية كانت أقلها، مبررة ذلك بأن الأعمال الرومانسية تحتاج إلى العمق، في حين أنها تفكر في تقديم أعمال خفيفة تخلو من المشاكل والعنف البصري.

وأشارت إلى أن تصفحها لوسائل التواصل الاجتماعي يدفعها للبحث عن أعمال فنية بعيدة عن مشاكل الحياة اليومية.