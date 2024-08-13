كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، عن تلقي المنظومة 196 ألف شكوى خلال شهر يوليو الماضي، كأعلى معدل شهري للشكاوى، مرجعًا ذلك إلى تأثير خطة تخفيف الأحمال التي كانت مطبقة حتى الأسبوع الثالث من الشهر.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن المنظومة نجحت في حل أكثر من 70% من الشكاوى الواردة إليها خلال تلك الفترة.

وشدد على ضرورة التفريق بين «الحل» و«الرد»، موضحا أنه لا يمكن تلبية جميع الطلبات أو تحقيق جميع رغبات المواطنين، لا سيما وأن بعض الشكاوى تحتاج وقتا أطول لمعالجتها.

وضرب مثالًا على ذلك بمشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب في بعض المناطق خلال موجات الحر؛ نتيجة زيادة الاستهلاك والنمو العمراني غير المخطط.

وأشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها المنظومة منذ انطلاقها قبل 7 سنوات وحتى نهاية يونيو 2024؛ بلغ 7.5 مليون شكوى، معربًا عن أمله في استيعاب المنظومة للمزيد، لا سيما وأن هذه الأعداد تعد محدودة مقارنة بحجم الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.