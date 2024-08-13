كامل الوزير: وضعت خطة للنهوض بالصناعة المصرية بنهاية 2024

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، إنه عمل على وضع خطة سريعة للتنمية الصناعية فور توليه وزارة الصناعة ورئاسة مجموعة التنمية الصناعية بمجلس الوزراء.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أنه تم وضع خطة طويلة المدى تمتد حتى عام 2030، بالإضافة إلى خطة أخرى لتحقيق نهضة صناعية سريعة بنهاية عام 2024.

وأعرب عن أمله في تحقيق جميع بنودها في التوقيتات المحددة، قائلا: «لدينا خطة للنهوض بالصناعة المصرية سريعا بنهاية 2024.. ويا رب تحقق كلها».

وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى النهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، بما يساهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتوطين الصناعات الواعدة، وترشيد الواردات.

وأشار إلى أن مصر تستورد ما تبلغ قيمته أكثر من 70 مليار دولار، في حين لا يتجاوز إجمالي صادراتها 35 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار فقط منتجات صناعية.

وأكد أن الخطة تستهدف زيادة الصادرات، وتعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية، قائلاً: «هاتين الخطوتين ستنقلان مصر نقلة أخرى تمامًا».