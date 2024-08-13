السلطات الألمانية توجه ضربة ناجحة صد مجموعة قراصنة نشطة دوليا

أعلنت السلطات الألمانية أن محققين في الجرائم الإلكترونية من ولاية بافاريا تمكنوا من تنفيذ ضربة ناجحة ضد مجموعة قراصنة نشطة دوليا.

وذكر المكتب المركزي للجرائم الإلكترونية في بافاريا ومكتب الشرطة الجنائية لولاية بافاريا أنه تم التعرف على اثني عشر من الجناة المشتبه بهم في مجموعة "Radar/Dispossessor"، التي تنشط منذ أغسطس 2023، وتم إخراج خوادم تستخدمها المجموعة من الشبكة.

ويُشتبه في أن المجموعة تقوم في المقام الأول بابتزاز شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات باستخدام ما يسمى ببرامج الفدية. ووفقا للبيانات، استغل المجرمون نقاط ضعف للوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمتضررين، وقاموا بتشفير الملفات ثم طلبوا فدية.

وبحسب البيانات، فإن تركيز الجرائم كان في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق التحقيقات، تم الكشف عن 43 ضحية إضافية في ألمانيا وكذلك في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وغيرها.

ولزيادة الضغط يُشتبه في أن الجناة أرسلوا - بجانب مخاطبتهم المباشرة للضحايا - مقاطع فيديو تحتوي على البيانات المسروقة من المتضررين، وقدموا موقعا إلكترونيا ينشرون عليه البيانات إذا لم يتم الدفع.

وينحدر المشتبه بهم الذين تم التعرف عليهم من ألمانيا وأوكرانيا وروسيا وكينيا وصربيا وليتوانيا والإمارات. وصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد مشتبه به متهم بارتكاب جرائم محددة في ألمانيا. وتُجرى ملاحقة جنائية لمشتبه بهم آخرين في بلدان أخرى.

كما تم تحذير أربع شركات ألمانية في الوقت المناسب من تعرض بياناتهم للتشلفير، وذلك بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي.

وفي عملية منسقة دوليا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، صادر المحققون 17 خادم للمجموعة في ألمانيا، وثلاثة في بريطانيا، وخمسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تمكنت السلطات من تحييد ثمانية نطاقات مستخدمة لأغراض إجرامية، وهذا يعني أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها المجرمون قد تم قطع اتصالها بالإنترنت. وينصب التركيز الآن على تحديد أطراف أخرى متورطة في الجرائم والحصول على معلومات عن ضحايا آخرين.