مكتب نتنياهو: حماس طالبت بـ29 تعديلا على مقترح الهدنة

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «الادعاء بأن نتنياهو، أضاف مطالب جديدة إلى مسودة 27 مايو للهدنة في غزة (كاذب)».

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «مسودة 27 يوليو بشأن غزة لا تتعارض مع المقترح السابق»، لافتًا إلى أن «حماس هي التي طالبت بـ29 تعديلا، وهو ما عارضه نتنياهو».

وقال إن مسودة 27 يوليو تشير إلى ضرورة وضع آلية تحقق، متفق عليها، من أجل ضمان عودة المدنيين العزل فقط إلى شمال قطاع غزة.

وذكر أن المسودة شددت على أهمية إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء ضمن الفئات ذات الصلة، وفقًا لمخطط 27 مايو، الذي نص على إطلاق سراح عدد معين من المحتجزين - أحياءً أو أمواتًا.

ونفى المكتب تحديد أي شروط جديدة بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، في مسودة 27 يوليو.