تقرير: معظم المستشفيات في ألمانيا تفتقر إلى تكييف الهواء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشهد ألمانيا، حاليا موجة حارة قد تصل درجات الحرارة فيها إلى 38 درجة مئوية.

وبحسب خبراء، فإن المستشفيات ودور رعاية المسنين في ألمانيا ليست مستعدة جيدا لمواجهة موجات الحر.

وقالت نائبة رئيس جمعية المستشفيات الألمانية هينريته نويماير، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "معظم المستشفيات تفتقر إلى تكييف الهواء أو أنظمة تبريد فعالة مماثلة"، مرجعة ذلك إلى نقص الاستثمارات على مدار عقود، وقالت: "هذا يُمثل عبئا على المرضى والموظفين على حد سواء".

وأضافت نويماير: "تضطر معظم المستشفيات اليوم إلى تخفيف حدة الحر بوسائل بسيطة وغير فعالة مثل التظليل والمراوح".

وبحسب تقرير "دويتشلاند"، تدعو جمعية المستشفيات، إلى برنامج استثماري متعدد السنوات بقيمة 31 مليار يورو لتحويل المستشفيات إلى مبانٍ ملائمة لتغيرات المناخ.

كما أعربت مؤسسة حماية المرضى الألمانية عن استيائها أيضا.

وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة، أويجن بريش: "لا تزال الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تتجاهلان مسألة الحماية من الحرارة في 1600 مستشفى و12 ألف دار رعاية"، منتقدا التراجع عن خطط الحماية من الحرارة بسبب تكلفتها المالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أن تبلغ موجة الحر الحالية ذروتها في منتصف الأسبوع، وتتوقع درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 31 و38 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، قال بريش: "أيام عصيبة تنتظر أكثر من 300 ألف مريض في المستشفيات و800 ألف نزيل في دور الرعاية".