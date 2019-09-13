 «Ad Astra» لبراد بيت.. من مهرجان فينسيا لافتتاح «الجونة السينمائي» - بوابة الشروق
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«Ad Astra» لبراد بيت.. من مهرجان فينسيا لافتتاح «الجونة السينمائي»


نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 3:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 3:44 ص

أعلن مهرجان الجونة السينمائي أن فيلم "أد أسترا- Ad Astra" للمخرج جيمس جراي، سيعرض في افتتاح الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من ١٩ وحتى الذي ٢٧ سبتمبر الحالي.

الفيلم يشارك فى بطولته النجم العالمي براد بيت، ويجسد شخصية رائد الفضاء "روى مكبرايد"، الذي يسافر إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسى بحثاً عن والده المفقود منذ زمن طويل، ويكتشف خلال تلك الرحلة لغزاً يهدد بقاء الكوكب، وأسراراً تتحدى طبيعة الوجود الإنساني.

يذكر أن الدورة 76 لمهرجان فينيسيا السينمائى التي اختتمت 7 سبتمبر الحالي، شهدت العرض الأول للفيلم، بحضور صناعه.


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