محافظ الغربية: تسليم ملف التصالح ودفع جدية التصالح بالوحدات المحلية بالقرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم توجيه رؤساء المدن والأحياء، بالتنفيذ الفوري من اليوم الأحد، للتخفيضات والتسهيلات الجديدة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والمتضمنة خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وتوحيد قيمة التصالح بالريف بـ50 جنيها للمتر.

وأضاف محافظ الغربية، أن التوجيهات تضمنت عمل مقايصة لمن دفع على الأسعار السابقة.

ونوه بأنه تيسيرًا على المواطنين ولعدم التزاحم، تقرر تسليم ملف التصالح ودفع جدية التصالح بالوحدات المحلية القروية بالنسبة للقرى، وتتلقى المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء بتلقي طلبات التصالح بالنسبة لداخل المدن فقط.

جدير بالذكر، أن هناك نحو 41 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء في المحافظة بعد تخفيض رسومها بنسبة 40%، وذلك بنسبة 25% من طلبات التصالح بالمقارنة بإجمالي عدد الطلبات.