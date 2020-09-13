الطرق الصحيحة لتدريب الكلب الجديد في المنزل

يفضل الكثير من الأشخاص تربية الكلاب في المنزل، ولكن تختلف طريقة تربية الكلاب على عادات المنزل الذي يقيم فيه، لذلك نشر موقع "بيدجري" مجموعة من النصائح الذي يمكن أن تجعل تدريب الكلب الصغير سهلة بعض الشيء.

اختيار اسم الكلب بحكمة

جزء من متعة إحضار كلب جديد إلى المنزل هو العثور على الاسم المثالي لهم، لكن هل تعلم أن أسماء معينة أفضل للتدريب؟ لذلك يجب من التفكير في اسم قصير ينتهي بحرف ساكن قوي بحيث يمكنهم دائمًا سماعه بوضوح، كما في الأسماء "Jasper" و"Jack" و"Ginger"، إذ ترفع أذان الكلب خاصةً عندما تركز في النهاية.

حدد قواعد المنزل

قبل أن يأتي الكلب الجديد إلى المنزل، يجب تحديد ما يمكن وما لا يمكنه فعله وهل مسموح بها على السرير أو الأثاث؟ هل أجزاء المنزل محظورة؟ هل سيكون لديهم كرسيهم الخاص على طاولة طعامك؟ إذا تم تحديد القواعد في وقت مبكر، فيمكن تجنب الالتباس للكلب وأصحاب المنزل.

التخلص من جميع فرص وقوع الحوادث:

يجب تجنب فرص وقوع أي نوع من الحوادث، خاصة في الأيام الأولى للكلب الجديد داخل المنزل، وذلك عن طريق إخراج الكلب من المنزل إلى المكان الذي سيصبح خاص به كل 30 دقيقة، وذلك لأنه يهضم الطعام والماء بسرعة كبيرة، والحرص على استخدام كلمة ثابتة تريد إرفاقها بفكرة الذهاب.

جدول زمني

يحتاج كل شخص إلى جدول زمني، وكذلك الكلاب تحتاج إلى جدول زمني، وذلك عن طريق الحرص علي إطعامه في نفس الوقت كل يوم، والخروج في نزهة على الأقدام خلال 15-20 دقيقة من تناول الطعام، وعدم محاولة تغيير الجدول في وقت مبكر.

التنظيف

سوف يرتكب الكلب الصغير الجديد أخطاء في البداية وهذا أمر لا مفر منه، لذلك لا تمنعهم من ارتكاب الأخطاء ولكن يجب تنظيف المناطق المصابة جيدًا، حيث تحتاج إلى منظف إنزيمي أو أي شيء مصمم خصيصًا لإزالة جميع بقع وروائح البول والبراز، وذلك لأن المنظفات المنزلية العادية لن تفي بالغرض.

_ كافئ الجرو على حسن السلوك

يجب تجنب معاقبة الكلب عندما يخطئ، ولكن عندما يتصرف بشكل جيد، يجب التأكد من مكافأتهم في كل مرة، وذلك عن طريق محاولة التصحيح له عندما يفعل شئ خطأ، والحرص علي جعله يفهم كلمات "نعم" و "لا" بوضوح شديد، وذلك لأن هذا سوف يساعده على التصرف السليم فيما بعد.