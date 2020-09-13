باكستان تستدعي دبلوماسياً هندياً بسبب انتهاك وقف إطلاق النار في كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أنه تم استدعاء دبلوماسي هندي بارز، اليوم الأحد، احتجاجا على انتهاك لوقف إطلاق النار تردد أنه وقع من جانب قوات الحدود الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ووصف الجانب الباكستاني الانتهاك بأنه "إطلاق نار عشوائي وغير مبرر من جانب قوات احتلال هندية".

ولقيت فتاة عمرها 10 أعوام حتفها وأصيب أربعة أشخاص بالرصاص الذي أطلق في قطاعي هوتسبرينج وراخ شكري في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير .

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن الهند ارتكبت هذا العام 2225 انتهاكا لوقف إطلاق النار حتى الآن، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 176 مدنيا بجروح خطيرة.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، وهو العلاقات العامة للخدمات الداخلية، في بيان مقتضب، إن "الجيش الباكستاني رد بشكل فعال باستهداف المواقع التي بادرت بإطلاق النار".

وقالت وزارة الخارجية في إسلام أباد إنه تم حث الجانب الهندي على احترام ترتيبات وقف إطلاق النار لعام 2003 بشأن كشمير.

وخاضت الجارتان المسلحتان نوويا في جنوب آسيا بالفعل حربين من حروبهما الثلاثة بسبب كشمير، وهو وادي خلاب في منطقة جبال الهيمالايا.

وأثار قرار هندي في أغسطس من العام الماضي بتجريد الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير من وضع الحكم الذاتي الخاص توترات جديدة ومناوشات قاتلة عبر خط السيطرة الذي يفصل الشطرين.