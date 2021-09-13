فؤاد السنيورة: لبنان مهدد بالتعرض للفوضى بسبب انهيار كافة الأوضاع المعيشية

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، إن «وجود حكومة أمر ضروري للغاية لأي بلد»، لافتًا إلى أنه «كان أمرا غير طبيعي بقاء لبنان على مدى 13 شهرا بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق حسان دياب».

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الحكومة الجديدة من وجهة نظري هي أفضل الممكن ولكنها أقل بكثير مما يحتاجه لبنان، لبنان خلال الفترة الماضية تراكمت عليه كثير من المشكلات التي أدت إلى هذه الانهيارات في الأوضاع المعيشية والاقتصادية وجميع المؤسسات العامة والخاصة».

وتابع: «لبنان مهدد بالتعرض للفوضى الشاملة بسبب الضيق الذي يشعر به اللبنانيون والانهيار الكامل في كافة الأوضاع المعيشية، لبنان بلد خسر من قيمة عملته حوالي 90% ولذلك أثره الكبير على جميع المواطنين، بل انضم قسم كبير من اللبنانيين إلى خط الفقر»

وأردف: «حتى تنجح الحكومة الجديدة فعليها أن تكون فيما بينها فريق عمل متضامن ومنسجم يستطيع أن يعالج المشكلات، لبنان كالمريض الذي يتعرض لعدة أمراض في نفس الوقت».