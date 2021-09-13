بريطانيا: تسارع عودة الموظفين لمكاتبهم مع عودة الحياة إلى طبيعتها

هناك دليل متزايد على عودة الحياة إلى طبيعتها في المدن البريطانية.

وارتفع عدد الموظفين العائدين إلى مكاتبهم في المدن البريطانية الكبرى في الأسبوع الماضي إلى 90% من مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، مقارنة بـ85% في الأسبوع السابق له، وفقا لبيانات منصة "ميتريكوس"، التي تركب أجهزة استشعار في المباني لقياس معدل إشغال المكاتب.

وبدت مدينة لندن، الحي المالي الرئيسي في العاصمة البريطانية، أكثر ازدحاما من نحو أسبوعين، وكانت الشوارع أكثر ازدحاما كما تدفق العاملون إلى الحانات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وظهرت علامات على عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة لندن الأسبوع الماضي مع انتهاء أجازة المدارس والعطلات الصيفية.

وارتفعت حركة المرورواستخدام وسائل النقل العام في لندن بدرجة كبيرة، وشهدت شبكة قطارات الانفاق في المدينة يوم 6 سبتمبر الصباح الأكثر ازدحاما منذ بدء تفشي الوباء.