محافظ دمياط تترأس الاجتماع التنسيقي لبحث مخطط رفع كفاءة طريق الميناء

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الإجتماع التنسيقي المُنعقد اليوم بحضور النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وممثلي هيئة ميناء دمياط؛ لبحث محاور تنفيذ مخطط تنفيذ ازدواج ورفع كفاءة طريق الميناء، بدءً من منطقة مرور السنانية حتى بوابة الصادر بالميناء، بطول 2.5 كيلو متر.

وتم استعراض شامل للتصور الخاص بالتطوير، الذي تم إدراجه بخطة وزارة النقل، بناءً على الطلب المُقدم من النائب ضياء الدين داوود، خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل لميناء دمياط في مايو الماضي، حيث تم توفير المبالغ المالية، بالتنسيق مع المحافظة، وعرض الموقف الخاص بخطوط وشبكات المرافق هنالك، حيث وجهت المحافظ بمعاينة الموقع وتقديم دراسة شاملة تتضمن موقف كل مرفق خلال أسبوع، قبل البدء فى خطة رفع الكفاءة لتوسعة الطريق، ورصفه بالبلاطات الخرسانية كي يتحمل الأحمال الثقيلة التي تمر عليه، نظرًا لكونه طريقًا حيويًا يؤدي إلى الميناء وطريق رأس البر الغربي.

وأكدت محافظ دمياط، على هيئة الطرق والكباري بدمياط، وضع جدول زمني محدد وخطة متكاملة للمشروع يتضمن إنشاء جزيرة وسطى، وأعمدة إنارة، على أن يكون التنفيذ عبر مراحل لعدم تعطيل الحركة المرورية بالمنطقة، إضافة إلى إعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير خدمات بالمنطقة.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر مجددًا إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على استجابته لمطالب المحافظة، وحرصه على دعم منظومة الطرق بها.



