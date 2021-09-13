صحة الغربية: وصول أحدث جهاز للأشعة المقطعية لمستشفى زفتى العام

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد ١٦ مقطعا سيمنز ألماني لمستشفى زفتى العام، مورد من الإدارة العامة للأشعة التابعة للوزارة.

وسيجرى من خلال الجهاز فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات وفحص الأوعية الدموية، حيث إنه من الأجهزة المتطورة، في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واستجابة لمطالب المواطنين، لتوفير احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.

ومرت لجنة من الطب العلاجي ومكافحة العدوى برئاسة الدكتور إيهاب عيسى، على مستشفى زفتى العام، وتابعت تركيب جهاز الأشعة ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، وسلامة تنكات الأكسجين وترشيد الاستهلاك، وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.