المقاصة على أعتاب ضم نجم وسط الزمالك

اقترب نادي مصر المقاصة من استعارة لاعب خط وسط الزمالك، محمد أشرف "روقة" خلال الموسم المقبل تدعيمًا لصفوف الفريق المنتمي لمحافظة الفيوم.

وكشف نادي المقاصة عن طلبه الحصول على خدمات روقة والذي رحب بارتداء قميص الفريق، كما تحرك النادي لإبرام بعض الصفقات من دوري القسم الثاني وبعض عناصر الخبرة.

بينما حدث تضارب بين مسؤولي الزمالك ومحمد أشرف "روقة" بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، حيث أعلن الزمالك في وقت سابق تجديد عقد اللاعب، بينما نفى روقة تجديد عقده من الأساس، وعاد روقة إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي قادما من تجربة الإعارة في طلائع الجيش وإنبي.

وكان محمد أشرف "روقة" قد تلقى عرضا من نادي الاتحاد السكندري للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وتوصل المقاصة لاتفاق مع المدرب تامر مصطفى الذي قاد فريق كوكاكولا للتأهل للدوري الممتاز، قبل رحيله عقب استحواذ شركة فيوتشر إف سي على النادي.