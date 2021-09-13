المدارس اليونانية تعيد فتح أبوابها وسط مخاوف من تفشي الفيروس جراء متغير دلتا

أعادت المدارس اليونانية فتح أبوابها اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تصاعد جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متغير دلتا.



وبموجب الأنظمة الحكومية سيتعين على الطلاب غير المحصنين ضد الفيروس والمعلمين أيضا إجراء اختبارات مرتين أسبوعيا، ويلتزم التلاميذ والمعلمون بارتداء الأقنعة، وفقا لصحيفة كاثمريني اليونانية.



ولم يحصل حتى الآن سوى عدد قليل من الطلاب اليونانيين على لقاحات ضد كوفيد-19، بينما لا يزال 20% من المعلمين غير محصنين، ومن المقرر تحول الفصول الشخصية إلي نظام التعليم عن بعد إذا أصيب أكثر من نصف الطلاب بالفيروس.



وقالت وزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، في تصريحات أدلت بها اليوم، إن العودة إلى الدراسة لوقت كامل داخل الفصول كانت "أولوية رئيسية"، ودعت إلى الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، بينما حثت على تطعيم التلاميذ والمعلمين ضد الفيروس.