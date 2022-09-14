مصدر في الأهلي: لم نفسخ عقد صلاح محسن وإعارته محل دراسة

كشف مسؤول في النادي الأهلي حقيقة إعارة صلاح محسن، مهاجم الفريق، إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وربطت بعض التقارير الصحفية اسم صلاح محسن بالانتقال إلى فيوتشر بقرار من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الشروق، إن هناك عدة أندية طلبت استعارة صلاح محسن، ولكن سيتم الإعلان عن وجهة اللاعب في حالة تحقيق الاستفادة من كل الجوانب.

ولم تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم صلاح محسن بالانتقال إلى فريق أخر حيث كان من المقرر أن ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا ضمن صفقة ضم الأهلي للثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي أمس الإثنين، ضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن صفقة مصطفى ميسي لاعب المنتخب الأولمبي.

وانضم صلاح محسن لصفوف الأهلي في 2018 قادما من إنبي، ورحل لسموحة على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، قبل أن يعود من جديد للفريق الأحمر.

وفي الموسم الماضي مع الأهلي لعب صلاح محسن لعب 20 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا.