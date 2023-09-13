صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لتقلبات الطقس

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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المستشفيات رفعت درجة الجاهزية تحسبا لتقلبات الطقس.

ووجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات وخاصة الاستقبال والأقسام الحرجة؛ نظرا لتعرض البلاد لتغيرات مناخية وعواصف رملية.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد الأطباء في النوبتجية ومضاعفتها إذا لزم الأمر وتواجد الفرق الإشرافية، ومتابعه تقديم الخدمة الطبية للمرضى وتيسير أية صعوبات.

كما نبه وكيل الوزارة، على ضرورة البلاغ الفوري عن أية حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين على إثر تلك التغيرات والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين، فضلا عن المستلزمات وبنوك الدم.