الصليب الأحمر الألماني يرسل أول شحنة مساعدات إلى مناطق الزلزال في المغرب

أعلن الصليب الأحمر الألماني، اليوم الأربعاء، إرسال أول شحنة مساعدات إلى مناطق الزلزال في المغرب.

وأوضح الصليب الأحمر الألماني، أن طائرة تقل ما مجموعه 36.6 طن من المساعدات ستقلع من مطار لايبتسيج/هاله صباح غد الخميس.

وأضاف أن هذه المساعدات تتضمن أكثر من 3000 من الفُرُش الأرضية العازلة و550 خيمة للعائلات.

كانت أحدث الإحصائيات أشارت إلى أن زلزال المغرب المدمر أودى بحياة أكثر من 2900 شخص وأوقع أكثر من 5500 مصاب.

ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف)، فإن عدد الأطفال المتضررين من الزلزال قارب 100 ألف طفل، ولفتت يونيسيف إلى أن الزلزال تسبب في تدمير آلاف المنازل في المغرب الأمر الذي أدى إلى تشريد العديد من العائلات التي صارت مضطرة إلى المبيت في العراء في أجواء الليل الباردة.