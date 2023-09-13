انطلاق اجتماع اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية

انطلق منذ قليل الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، إن هذا الاجتماع يهدف إلى مواصلة الجهود وتنسيق العمل العربى المشترك فى مجال الملكية الفكرية منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016.

وأضافت: "يتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، ومناقشة آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، ومناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، وكذلك التباحث حول التحديات التى تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال إعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة".