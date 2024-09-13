حزب الله يستهدف عدة مواقع إسرائيلية بالمسيرات وقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا عدة مواقع إسرائيلية بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة كما استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة "بيريا" بصواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة "كفرجوز" الجنوبية.

واضاف الحزب أن عناصره استهدفوا أيضا موقع "المرج" و "ثكنة زبدين " الإسرائيليين بالأسلحة ‏الصاروخية و" قاعدة فيلون" الإسرائيلية جنوب شرق مدينة صفد بِالمسيرات الانقضاضية، ردا على اعتداء إسرائيل على بلدة "كفرجوز" الجنوبية.

كان الحزب أعلن في بيان في وقت سابق من اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة "بيريا" بصواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة "كفرجوز" الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره قصفوا ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا. وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مساء أمس الخميس بلدة "كفرجوز"، وأدت إلى استشهاد 3 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 3 أشخاص بجروح.

ونعى حزب الله مساء الخميس إثنين من عناصره ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 468. يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.