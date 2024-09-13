جوميز: التسريبات من أكبر أزمات الزمالك حاليا

أكد جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك أن تسريب المعلومات بشأن المفاوضات مع اللاعبين المحتمل انضمامهم للفريق هي واحدة من أبرز أزمات الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات عبر قناة الزمالك: "واحدة من أكبر أزمات الزمالك في الفترة الحالية هي تسريب أخبار التعاقدات مع اللاعبين قبل أن تتم رسميًا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "يجب أن تكون تدريبات فريق الزمالك مغلقة، وعلينا أن نحسن استخدام قوة جماهيرنا، ويجب استغلال قناة الزمالك لتقديم الأخبار الرسمية".

وتابع: "ليس لديّ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أهتم بما يُقال عني عليها، بل يهمني ما يريده جمهور الزمالك فقط، والجمهور يريد الفوز، وهذا ما نعمل عليه دائما".

وأتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "لقد حققنا استفادة كبيرة من المباريات الودية الأربعة التي خضناها في الأيام الماضية، استعدادًا للموسم الجديد".

ويواجه الزمالك فريق الشرطة الكيني في الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو في نيروبي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.