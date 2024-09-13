يدخل معدن الماغنسيوم فى أكثر من ثلاثمائة عملية حيوية من عمليات الهدم والنباء فى الجسم. يلعب دور الساحر الماهر الذى يحكم قبضته على كل الخيوط فى آنٍ واحد وإن كنت لا تلمح إلا بعضا من ملامحه طوال العرض كله برغم أهميته إلا أنه يوجد بنسبة ضئيلة للغاية فى الدم يمكنك معرفتها بإجراء تحليل دم بسيط.

< تستقر نسبة خمسين بالمائة مما يمتص فى الأمعاء من ماغنسيوم فى العظام أما النصف الآخر فيتوزع بين خلايا وأنسجة الجسم المختلفة ولا تظل إلا نسبة واحد بالمائة فقط تدور بحرية فى الشرايين. رغم ضآلة تلك النسبة إلا أنها مسئولة عن ثبات سيال القلب الكهربائى تحميه من نوبات عدم انتظام ضرباته أيضا لتساهم فى الحفاظ على طبيعة ضغط الدم إلى جانب مساهمتها فى تنظيم إفراز شحنات الإنسولين من البنكرياس للدم.

< الماغنسيوم أحد العناصر الهامة التى لا يستغنى عنها الجسم لأهميته لعمل الأعصاب، العضلات، القلب، العظام وجهاز المناعة.

< نقص الماغنسيوم نادر الحدوث لكنه يعلن عن نفسه بوضوح إذا ما حدث الأمر الذى معه يشعر الإنسان بألم غير مبرر فى العضلات وربما ضعفها. اضطراب دقات القلب أيضا أحد مظاهر غياب الماغنسيوم.

نقص الماغنسيوم ينجم إما عن عدم تناوله من مصادره أو أحد أمراض الأمعاء التى تعوق امتصاصه مثل القىء المستمر، مرض سيليك أو عند إجراء جراحات المعدة والأمعاء.

< أهم مصادر الماغنسيوم الحبوب الكاملة (القمح، الشعير، الشوفان على حالها) الخضراوات داكنة الخضرة (الملوخية، السبانخ، البروكلى) من الفاكهة الموز والتين ثم المكسرات وأهمها اللوز والكاجو ثم البقول كالعدس، الحمص، اللوبيا.

< يحتاج الإنسان يوميا إلى ٣٢٠ مليجراما من الماغنسيوم تزيد عند المرأة الحامل إلى ٣٦٠ مليجراما يمكن الحصول عليها بسهولة من غذاء طبيعى يضم عنصرين من السابق ذكرها (كميات عادية).

ـ جرعات كبيرة من الماغنسيوم قد تصيبك بالإسهال (أدوية عديدة لعلاج الإمساك تعد من الماغنسيوم). سلامة الكلى تضمن إفراز الزائد منه أما مشاكلها فتتسبب فى ارتفاع نسبته فى الدم نتيجة لعدم إفراز الزائد منه بكفاءة.