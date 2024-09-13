رودري: استحق الفوز بالكرة الذهبية

يثق رودري، نجم خط وسط منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي، في قدرته على حسم الصراع على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، هذا العام.

قال رودري في تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية: "سيكون الفوز بجائزة الكرة الذهبية بمثابة حلم بالنسبة لي، وسيكون مصدر فخر".

أضاف:" في الشارع، يقول لي الناس إنني سأفوز بالكرة الذهبية، وأستحقها.. بالنسبة لي، هذا يعني أنني الفائز بالفعل".

وشارك رودري في الموسم الماضي في 50 مباراة بمختلف المسابقات، رفقة مانشستر سيتي، وسجل 9 أهداف وصنع 14.

وتوج رودري مع السيتي بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والبريميرليج، إلى جانب كونه أحد عناصر منتخب إسبانيا التي توجت بلقب اليورو في ألمانيا، هذا الصيف، بالفوز في النهائي على المنتخب الإنجليزي بنتيجة (2-1).