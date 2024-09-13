قررت الصين رفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ 1978، في خطوة من شأنها أن تبطئ الانخفاض في القوى العاملة وأن تدعم الاقتصاد. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، بأن النواب الصينيين تبنوا خطة لتأجيل التقاعد بشكل تدريجي.

واعتبارا من الأول من يناير 2025، سوف يرتفع سن التقاعد تدريجيا للرجال على مدار الـ15 عاما المقبلة من 60 إلى 63. وبالنسبة للنساء، اللائي كان لهن في السابق عمري تقاعد بحسب وظائفهن، فسوف يزيد التقاعد من 50 إلى 55 عاما أو من 55 إلى 58 عاما.

وجاءت الموافقة بعد إعلان في يوليو من جانب الحزب الشيوعي الحاكم بأن سن التقاعد سوف يزيد "بشكل طوعي ومرن". وسوف يواجه السماح لمزيد من الأشخاص بالعمل لفترة أطول الرياح الديمجرافية المعاكسة التي تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم أن ذلك يجازف بزيادة الاستياء الشعبي وسط تباطؤ اقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان سن التقاعد في الصين ضمن الأدنى في العالم. وسوف تخفف قاعدة ضريبية أكبر وتأخير الحصول على الإعانات الضغط على الحكومة لتمويل المعاشات، حيث إن السكان يتقدمون في العمر بسرعة ، وذلك ناتج في جزء منه عن انخفاض معدل المواليد. ولم تسفر نهاية سياسة الطفل الواحد حتى الآن عن تغيير الوضع. ولا تستطيع الكثير من العائلات تحمل تكلفة إنجاب أكثر من طفل، سيما خلال التباطؤ الاقتصادي الحالي.

ووفقا للأرقام الرسمية، بلغ معدل المواليد 09ر1 طفل لكل امرأة في عام 2022. وفي نفس العام، بلغت نسبة الأشخاص فوق الـ60 نحو الخمس، أي ما يقرب من 300 مليون شخص. ويتوقع الخبراء أن نحو 500 مليون شخص في الصين سوف يكونون أكبر من 60 عاما بحلول 2050، بينما التعداد السكاني الإجمالي يتراجع.