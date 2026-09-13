نقيب الأطباء: 14 كلية طب خاصة لا تمتلك مستشفيات جامعية نطالب بوقف قبول دفعات جديدة بها

طالب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وزارة التعليم العالي بوقف قبول دفعات جديدة في الكليات الطب التي لا تمتلك مستشفيات جامعية، مع السماح للطلاب المقيدين باستكمال دراستهم دون الإضرار بهم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن النقابة لن ترفض قيد هؤلاء الطلاب لكون كلياتهم كليات خاصة أُنشئت بقرارات جمهورية ومُنحت مهلة قانونية مدتها ثلاث سنوات لبناء المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن هناك 4 كليات خاصة من أصل 18 كلية هي التي نفذت مستشفياتها الجامعية، لافتا إلى أن الكليات التي لم تنشئ مستشفيات لجأت إلى حل مؤقت يتمثل في التعاقد مع كليات الطب الحكومية لتدريب وتدريس طلابها.

وأشار إلى أن هذا الحل يعد مؤقتا للطلاب المقيدين ولا يمكن اعتماده كحل دائم في ظل تكدس الكليات الحكومية بطلابها، ومؤكداً ضرورة ألا تقبل الحكومة استمرار هذا الوضع.

ولفت إلى أن رد وزير التعليم العالي حينما طُرحت الأزمة في جلسة برلمانية مشتركة بين لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب كان دراسة هذا الملف "بمنتهى الجدية".

وأضاف أن النقابة لا تطالب بإغلاق الكليات الخاصة التي لم تنشئ مستشفياتها، ولكنها تطالب الوزارة بالحد الأدنى المتمثل في "وقف قبول أي دفعات جديدة" حتى استكمال المستشفيات، مؤكدا عدم حرمان الطلاب الموجودين بالفعل في تلك الكليات لعدم الجناية عليهم.