روحاني يهدد بالرد على قصف ناقلة النفط الإيرانية

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد على قصف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر.

وقال روحاني اليوم الأحد دون أن يوجه حديثه لجهة بعينها: "من الخطأ تمامًا لو تصورت دولة ما أن بإمكانها زعزعة الامن في المنطقة ولا تتلقى ردًا على ذلك ".

وحسب تصريحات روحاني، فقد توصلت جهات التحقيق إلى خيوط حول الحادثة مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة للكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم على الناقلة الإيرانية.

كانت الناقلة الإيرانية "سابيتي" تعرضت لقصف من قبل صاروخين أول أمس الجمعة وهي على مسافة نحو 60 ميلا بحريا من ميناء جدة السعودي.

وأظهر التلفزيون الإيراني الرسمي "إيريب" صورًا للناقلة تظهر عدم وجود أضرار على متنها وعدم حدوث إصابات.

وغيرت الناقلة مسارها في الوقت الراهن وهي الآن في طريقها إلى المياه الإيرانية حسب ما ذكرت وسائل إعلام في إيران.

كان الهجوم الصاروخي المزعوم واحدا من سلسلة حوادث وقعت لناقلات نفط في ظل التوترات بين إيران والعديد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.