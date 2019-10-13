البنك الأهلي المصري يستكمل دوره في دعم العملية التعليمية بمحافظات مصر

افتتح البنك الأهلى المصرى عددا من المدارس التى قام البنك بتطويرها ضمن مشروع قرى البنك الأهلى المصرى التى يقوم البنك بتطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير – الذراع التنفيذية للمشروع وهو المشروع الذى يندرج ضمن مساهمات بنك أهل مصر فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية.



وفى إطار تلك المبادرة افتتح البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير عددا من المدارس بمحافظات المنيا، المنوفية والاسماعيلية لخدمة ما يقرب من عدد 6879 طالبا وتطوير 257 معلما.



ففى المنوفية قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بافتتاح 3 مدارس بقرية زاوية رازين بمركز ومدينة منوف بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبتنفيذ مؤسسة مصر الخير وبحضور نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية ومحمود الريس رئيس منطقه فروع الوجه البحرى بالبنك، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى، وأمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمصر الخير، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك.



حيث تم توفير التجهيزات المدرسية لعدد 1559 طالبا، وتقديم الدعم الفنى والتأهيل وأنشطة بناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لعدد 100 معلم، وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية وبناء جناح تعليمى وتوفير التجهيزات المدرسية لمدرسة الاستقلال (1) الابتدائية، إضافة إلى التطوير ورفع الكفاءة الإنشائية وتوفير التجهيزات الطلابية والتكنولوجية لمدرسة زاوية رزين الاعدادية، وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية وبناء جناح تعليمى وتوفير التجهيزات المدرسية لمدرسة زاوية رزين الابتدائية وذلك للمساهمة الفاعلة فى تحسين الأداء التعليمى بتلك المدارس.

وفى ذات الإطار افتتح البنك الأهلى المصرى عدد 3 مدارس بمحافظة المنيا تم تجهيزها بجميع الاحتياجات التعليمية المدرسية لعدد 2612 طالبا، وتقديم الدعم الفنى والتأهيل وأنشطة بناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لعدد 112 معلما، حيث تنوعت الخدمات التعليمية فى المدارس الثلاث ما بين بناء مدرسة دفش للتعليم الأساسى التى تضم 22 فصلا دراسيا، وتطوير ورفع كفاءة وبناء جناح تعليمى بمدرسة مجمع اسطال الابتدائية، وتطوير ورفع كفاءة مدرسة المشير عبدالحكيم عامر الثانوية وذلك للمساهمة الفاعلة فى تحسين الأداء التعليمى بتلك المدارس وذلك بحضور اللواء عبدالله قاسم محافظ المنوفية ونرمين شهاب الدين ومحمد لطفى مدير عام بمنطقة فروع الوجه القبلى.



و افتتح البنك الأهلى المصرى مدرستى الإمام مالك والمنايف بمحافظة الاسماعيلية بعد التطوير الذى يهدف لتحقيق الاستفادة الكاملة لعدد 1095 طالبا وتطوير 45 معلما حيث تم رفع الكفاءة الإنشائية وانشاء ملحق تعليمى جديد لمبنى مدرستى المنايف الغربية والإمام مالك، اضافة إلى التجهيزات المدرسية بكل مدرسة وتجهيز معمل الحاسب الآلى ومعمل العلوم والزى المدرسى لخدمة عدد (901) طالبا، كما امتد التطوير ليشمل رفع الكفاءة المهنية لعدد (38) من أعضاء الهيئة التدريسية، حضر الافتتاح نرمين شهاب الدين ونائب محافظ الاسماعيلية ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة.



من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان تطوير تلك المدارس يأتى ضمن توجهات واستراتيجيات البنك الأهلى المصرى فى دعم وتطوير العملية التعليمية التى بدأها البنك منذ فترة طويلة والتى تعد ضمن أنشطته فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية حيث يعد أبرز البنوك المصرية اسهاما فى تلك المجالات، والذى يأتى فى إطار سعى الدولة إلى تنفيذ برامج تنموية من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن، وهو ما استحوذ على اهتمام البنك فى تقديم الدعم الفنى للطلاب ورفع الكفاءة المهنية للمعلم والكفاءة الانشائية للمدارس وامدادها بجميع التجهيزات اللازمة بما يدعم رؤية مصر 2030 التى يعد التعليم الجيد أحد أهم أهدافها.