ترامب: مصير السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا متروك بيد بومبيو

الرئيس الأمريكى يدافع عن محاميه الشخصى.. وجوليانى ينفي خضوعه للتحقيق فى "قضية أوكرانيا"





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن تحديد مصير السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وما إذا كان سيتم إبعادها عن منصبها بشكل نهائي يعود لوزير خارجيته مايك بومبيو، جاء ذلك غداة إدلاء السفيرة بشهادتها في الكونجرس واتهامها لترامب ومحاميه الخاص رودي جولياني بالتآمر لإقالتها.

وبسؤاله خلال مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية حول إمكانية بقاء يوفانوفيتش في منصبها من عدمه، تردد ترامب في البداية زاعما أنه لا يعرف مضمون ما ورد في شهادتها، لكنه لم يستبعد إمكانية إقالتها.

واستدرك قائلا: "لا أعرف الكثير عنها (يوفانوفيتش)، ولكني أعرف أنها منحازة (للحزب الديمقراطي) ومن عينة هيلاري كلينتون، لكن فيما يتعلق بما إن كانت ستظل في منصبها أم لا سأترك هذا الأمر لبومبيو".

وأصر ترامب على أنه لا يعرف شيئًا عن السفيرة، التي وصفها بأنها "قد تكون في الحقيقة شخصًا جيدًا للغاية"، على الرغم من أنه استخف بها في المحادثة الهاتفية المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والتي تمثل محور التحقيق الجاري فى مجلس النواب تمهيدا لعزله.

إلى ذلك، أكد ترامب أن محاميه رودي جولياني لا يزال ضمن فريقه القانوني وسط شائعات في واشنطن بأن الرئيس تخلى عنه بسبب التحقيق الفيدرالي في أنشطته، مشددا على دعمه لجولياني، فى ظل تقارير عن خضوعه لتحقيق فيدرالي بسبب مساعيه بالنيابة عن ترامب لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق المرشح الديموقراطي الأوفر حظا في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن ونجله هانتر.

وحول ما إذا كان جولياني ما زال محاميه الخاص، قال ترامب: "نعم وهو رجل عظيم ومحام رائع، وربما كان أعظم عمدة في تاريخ نيويورك ولا أعلم شيئا عن كونه رهن التحقيق، لا يمكنني تخيل ذلك".

من جهته، نفى جولياني اتصال المحققين الفيدراليين به أو تلقيه ما يفيد بأنه قيد التحقيق بشأن العمل لصالح ترامب في أوكرانيا.

وأصر جولياني في مقابله مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية على أنه لم يتحدث مع محققين يمثلون المدعين الفيدراليين، وتساءل عن سبب تسريب مثل هذا الأمر إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد جولياني أن "هذه ليست سوى تسريبات.. وهجوم سياسي.. وإلا لماذا يتم تسريبه؟"، مشيرا إلى أنه "إذا كان تحقيقًا ملائما تجريه هيئات إنفاذ القانون ستحاول الحفاظ على سريته حتى لا يتم تنبيه من هم قيد التحقيق".