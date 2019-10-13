رئيس وزراء باكستان يسعى لتسهيل المحادثات بين إيران والسعودية



ذكر رئيس وزراء باكستان، عمران خان أن بلاده تتطلع لتسهيل المحادثات بين إيران وأمريكا وبين إيران والسعودية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف خان أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلب منه المساعدة في ترتيب إجراء محادثات حول الأمن الإقليمي بين الدولتين. لكن باكستان لن تضطلع بدور الوسيط.

وتابع خان أنه سيتوجه من إيران إلى السعودية غدا "بمشاعر إيجابية".

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد في العاصمة طهران عقب محادثات مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان إن ايران وباكستان تؤكدان على ضرورة اعتماد الحلول السياسية لحل المشاكل العالقة بشكل نهائي، وأن إيران سترد على أي موقف إيجابي بإيجابية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" اليوم الأحد .