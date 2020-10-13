محافظ الغربية: جامعة طنطا شريك أساسي في التنمية تحقيقًا لرؤية مصر 2030

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على الدور الكبير الذي تقدمه جامعة طنطا بوصفها شريكا أساسيا لخدمة المشروعات التنموية التي تعمل عليها المحافظة بكافة القطاعات الخدمية، بجانب الاستفادة من خبرات أساتذتها العلمية والبحثية في مجال التدريب والتعليم المستمر وتقديم الاستشارات الفنية بما لديها من طاقات إبداعية، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم للدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بمقر ديوان عام المحافظة.

وقال الدكتور عماد عتمان، إن هذه الزيارة جاءت بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة ودفعها للأمام بما يعود بالنفع على المحافظة والجامعة، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقة بين الجانبين، وتجسيدًا عمليا لأواصر التعاون المشترك والبناء بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية في خدمة الوطن والمواطن في كافة المجالات.