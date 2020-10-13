الفلبين تسجل 1990 إصابة بفيروس كورونا و40 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة الإصابات حتى الآن إلى 344 ألفا و713 إصابة.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في الفلبين ارتفعت إلى 6 آلاف و372 شخصا، بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 293 ألفا و479 شخصا بزيادة قدرها 327 شخصا عن اليوم السابق.

يشار إلى أن الفلبين تتصدر بلدان جنوب شرق آسيا من حيث حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، فيما تحتل المركز الثاني من حيث الوفيات الناجمة عن المرض بعد إندونيسيا.