البرازيل تسجل 8429 إصابة و201 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 8 آلاف و429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و201 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت حتى الآن 5 ملايين و103 آلاف و408 حالات إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 150 ألفًا و689 حالة وفاة.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.