التحالف: تصفية أكثر من 100 إرهابي حوثي في مأرب اليمنية خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، تصفيته أكثر من 100 عنصر من العناصر الإرهابية الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، في بيان له اليوم الأربعاء، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية في مآرب خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 108 من عناصرهم الإرهابية.

وأكد التحالف،"أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل".

كان تحالف دعم الشرعية باليمن، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.