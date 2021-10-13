حسين الجسمي يطرح أغنية «دق القلب» باللهجة العراقية

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طرح الفنان حسين الجسمي، أغنيته الجديدة بعنوان "دق القلب"، باللهجة العراقية، عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، وألحان الفنان العراقي نور الزين، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

ويقول في كلماتها:

دماره .. أستاهل دمــاره

خل تحرگني نـاره

خلانـي واگع بالعشگ

وما اطفّيها الجگـاره

إثاره .. حبـه غيـر اثـاره

موّتنـي بسمـاره

لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره

إلهي ..عبـدك يا إلهي

لافـــــت انتبـاهــي

مو خلقه كاتلنـي كتـل

هنيـال اهلـه وجــاره

إشاره .. لو أشــر بإشاره

اروحلـه طياره

هذا العليه دگ الگلب

ودورت عنـه دواره