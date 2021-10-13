روسيا: مستمرون في المشاورات مع واشنطن بشأن تسوية النزاع في دونباس

قال نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري كوزاك، إن "روسيا والولايات المتحدة تواصلان المشاورات الخاصة بتسوية النزاع في شرق أوكرانيا، استنادا إلى الموقف المشترك للبدلين من الوضع في دونباس".

وأضاف كوزاك، عقب اجتماعه مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأمريكي أكد خلال الاجتماع موقفه الذي أعلن عنه سابقًا في جنيف، والذي يشير إلى أنه من المستحيل حل النزاع دون تحديد معايير الحكم الذاتي أو بعبارة أخرى الوضع الخاص لدونباس كجزء من أوكرانيا".

وتابع: "إذا وجد الجانبان أرضية مشتركة، فإنهما سيواصلان المشاورات المتبادلة"، مُشيرا إلى أن الجانب الأمريكي تناول بشكل شامل وبناء مسألة تسوية النزاع دونباس.

وتستند التسوية السلمية لنزاع دونباس إلى اتفاقيات مينسك، التي تنص على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة واستئناف العلاقات الاقتصادية، كما تنص الاتفاقية على قيام أوكرانيا بسن إصلاح دستوري عميق مبني على حوار مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية قد وصلت أمس الأول الاثنين، إلى موسكو في زيارة عمل.