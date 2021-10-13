إحالة أوارق قاتل طالبة أسوان لفضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات أسوان، الأربعاء، أوراق قاتل طالبة جامعة أسوان الجامعية لفضيلة المفتي.

وكانت مدير أمن أسوان، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لفتاة تدعى "خ.م.ا" تبلغ من العمر 21 سنة طالبة بكلية التجارة جامعة أسوان، مقتولة وملقاة فى منطقة عشوائية بمطلع الصداقة شرق مدينة أسوان.

وتبين بعد المعاينة أن الجثة كانت مقيدة بـ"بلاستر" على فمها ويديها وقدميها.

وكشفت التحريات أن الفتاة غادرت منزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، قام على إثرها بقتلها مستعينا بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبطه أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك"، واعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.