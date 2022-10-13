ليلى طاهر عن شائعة تردي حالتها الصحية: مش عارفة إيه الغل والحقد اللي في قلوبهم ده

عبرت الفنانة ليلى طاهر، عن استيائها من تردد شائعة تردي حالتها الصحية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الأربعاء، إنها بحالة صحية جيدة، مؤكدة أن أزمتها في الحياة هي مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وأضافت: "عاوز أعرف إيه المشكلة بين بتوع السوشيال ميديا والفنانين.. ليه الحقد والغل اللي في قلوبهم كده؟.. عاوزين يخلصوا من فنانين مصر كلها لكن مش قادرين فبيخصلوا منهم بالشائعات والكلام الفارغ".

وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتردد عنها تردي حالتها الصحية، موضحة أنها أصبحت تشعر بالاستياء من هذه الشائعات مع زيادة تداولها.

وأوضحت أن الشائعات لا تخصها وحدها لكنها موجهة ضد كل الفنانين، بينهم الفنان عادل إمام، مستشهدة برد كان قد صرح به الزعيم قال فيه "إنتو مستعجلين علينا ليه"، وذلك بعدما كانت قد تناولته شائعة وفاته.