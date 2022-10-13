الاتحاد البوليفي: في خلال أسبوعين قد يتم الفصل نهائيًا في قضية برونو سافيو

تحدث مارسيلو هاسينتوفيل رئيس المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي، والمنوط بإصدار الحكم في قضية برونو سافيو لاعب النادي الأهلي.

وتابع رئيس المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، بالظبط أنا المنوط بإصدار الحكم على برونو سافيو لاعب الأهلي الحالي، وبوليفار السابق، بما أنني رئيس المحكمة التأديبية لا يمكنني الحديث عن تطورات ونتائج التحقيقات في قضية سافيو لحين الإعلان الرسمي لكني يمكنني شرح كيف تسير الأمور في القضية حتى الآن.

وأكمل رئيس المحكمة التأديبية، في حالة عدم تقديم برونو سافيو أي وثيقة أو دفاع عن نفسه أمام المحكمة سيتم إصدار الحكم خلال أسبوعين من وقت هذه المداخلة.

وأضاف هاسينتوفيل ، حتى الآن برونو سافيو لم يقدم أي مستند للدفاع عنه في قضية الاعتداء على الحكم جاد فلوريس، في خلال أسبوعين قد يتم الفصل نهائيًا في قضية برونو سافيو.

وأتم رئيس المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي، عقب المباراة التي شهدت مشادة سافيو والحكم، اللاعب تقدم من خلال المحامي الموكل للدفاع عنه من أجل توضيح موقفه، القضية مفتوحة واللاعب أمامه فرصة خلال أسبوعين للاستئناف أو الامتثال أمام جهات التحقيق، وإن لم يحدث ذلك سيتم إصدار الحكم خلال هذه المدة.