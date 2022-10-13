عبد اللطيف جمال رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للعراق

انتخب البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عبد اللطيف جمال رشيد، رئيسا للبلاد، بأغلبية 162 صوتا، في الجولة الثانية للتصويت على منصب رئيس الجمهورية.

وأدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتولى مهام منصبه لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان.

وشارك في التصويت بالجولة الثانية 269 نائبا، من إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا.

ويعد الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف جمال رشيد من أبرز القيادات الكردية حيث عمل في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن ثم في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو من مواليد مدينة السليمانية عام 1944، ومتزوج ولديه 3 أبناء.

وحصل رشيد على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول والماجستير في عام 1968 ودرجتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة من جامعة مانشستر بأنجلترا عام 1976.

وشغل رشيد مناصب دولية عديدة في مشاريع تابعة لمنظمة الغذاء الدولية في عدد من الدول، كما شغل منصب وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية للفترة من 2003-2010 ثم شغل منصب مستشارا للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

ورشيد هو سادس رئيس لجمهورية العراق في مرحلة مابعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003 وعاشر رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في عام 1958.