سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزز منتخب ألبانيا صدارته للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أوروبا، وذلك عقب فوزه على منتخب التشيك 3 / صفر، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب التشيك عند ثماني نقاط في المركز الثالث.

وتقدم جاسير أساني للمنتخب الألباني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف تاولانت سيفيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و73.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب البولندي على نظيره منتخب جزر فارو 2 / صفر.

وتقدم المنتخب البولندي عن طريق سيباستيان زيمانسكي في الدقيقة الرابعة، فيما أضاف آدم بوكسا الهدف الثاني في الدقيقة 65.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب جزر فارو عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير، بفارق سبع نقاط خلف منتخب مولدوفا صاحب المركز الرابع.