الإمارات ترسل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان

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أرسلت دولة الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان، لمساعدة المتضررين من الزلازل التي ضربت ولاية هرات غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن إرسال هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب الوكالة، "غادر البلاد اليوم عدد من طائرات الإغاثة المُحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات العينية المقدّمة إلى الشعب الأفغاني الشقيق؛ لسد النقص في احتياجات المتضررين من الزلزال".

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار "الدور الإنساني للإمارات في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة".

كانت سلسلة زلازل، بلغت قوتها، 3ر6 درجة، ضربت شمال غرب أفغانستان في السابع و11 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن مقتل 2400 شخصا وإصابة عدة آلاف ،وتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 11 ألف شخص أضيروا جراء الزلازل.