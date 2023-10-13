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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يأمر المدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 8:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 8:18 ص

أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنه يتعين على حوالي 1ر1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

وأضاف البيان في رسالة لسكان القطاع "أن عملية الإخلاء هذه من أجل سلامتكم الشخصية. سيكون من الممكن العودة إلى مدينة غزة بعد إرسال إشعار يؤكد /أن الوضع آمن/. لا تقتربوا من السياج الحدودي مع دولة إسرائيل".

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