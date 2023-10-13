فوز الائتلاف الحاكم بقيادة حزب العمال بالانتخابات البرلمانية في جبل طارق

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فاز الائتلاف الحاكم في إقليم جبل طارق بقيادة فابيان بيكاردو، من حزب العمال الاشتراكي، بالانتخابات البرلمانية اليوم الجمعة، بفارق ضئيل.

وفاز حزب بيكاردو والحزب الليبرالي معا بتسعة من أصل 17 مقعدا، بحسب ما أعلنته سلطات جبل طارق التابع للتاج البريطاني، والذي يقع عند الطرف الجنوبي لإسبانيا.

وفاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي المحافظ بالمقاعد الثمان المتبقية.

ووجه بيكاردو الشكر للناخبين على ثقتهم، واستغل الموقف للإعراب عن تضامن جبل طارق مع إسرائيل عقب هجوم حماس يوم السبت الماضي.

وتجعل الضرائب المنخفضة من جبل طارق جنة مالية وساحة للقمار الإلكتروني، كما أنها نقطة نزاع بين مدريد ولندن منذ أكثر من ثلاثة قرون.

واستولت بريطانيا على المنطقة الصغيرة في عام 1704. وتعتبرها إسبانيا محتلة بشكل غير قانوني.