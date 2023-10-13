جوتيريش يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة فورية إلى غزة.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك، اليوم، قبل حضور اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول الصراع: "حتى الحروب لها قواعد".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية على نحو فورى إلى جميع أنحاء غزة لكى نتمكن من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليه".

وتحدث جوتيريش صراحةً ضد دعوة الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء جماعي لشمالى قطاع غزة.

وقال جوتيريش إن مثل هذا الإجراء الذى سيؤثر على نحو 1و1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان سيكون "خطيرا للغاية وفي بعض الحالات سيكون ببساطة غير ممكن".

ودعا أيضا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الإسلامية في غزة على الفور.